موعد مباراة ريال مدريد و إلتشي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يلتقي فريق ريال مدريد بنظيره إلتشي، اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشر في الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بينما يدخل إلتشي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".