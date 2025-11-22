موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على زيسكو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره زيسكو الزامبي غدا الأحد، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للفارس الأبيض بقيادة أحمد عبد الرؤوف، أعلن منذ قليل عن قائمة الفريق، لخوض مباراة الغد، التي تعد المباراة الافتتاحية للفارس الأبيض في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وشهدت قائمة الفارس الأبيض لمباراة الغد، غياب عدد من اللاعبين ومن بينهم محمود بنتايك، ناصر منسي وغيرهم ومن اللاعبين.

وجاءت غيابات الفارس الأبيض كالتالي: "محمود بنتايك، أحمد ربيع وناصر منسي، بسبب الإصابة، فيما يغيب كلا من المهدي سليمان، أحمد حمدي، محمد السيد، صلاح مصدق، ناصر منسي وسيف فاروق جعفر لأسباب فنية".

ويلاقي الفارس الأبيض غدا الأحد، نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الكونفدرالية.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من زوجة إمام عاشور على عودته للمشاركة مع الأهلي

"مختلف".. خالد الغندور يعلق على عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي