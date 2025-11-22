ملخص مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد في دوري الأبطال

"بعد الفوز على زيسكو".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك بكأس الكونفدرالية

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز، على حساب نظيره ريفيرز يونايتد الزامب]، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في دوري أبطال أفريقيا.

وانطلقت صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – كريم حافظ

خط الوسط: وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: فيستون ماييلي محمود زلاكة – عبد الرحمن مجدي

أبرز أحداث مباراة ريفرز يونايتد بدوري الأبطال

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 9: تسديدة قوية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز تمر بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 15: سيطرة على الكرة من لاعبي بيراميدز ومحاولات لتسجيل الهدف الأول.

الدقيقة 22: تسديدة قوية من عبد الرحمن مجدي لاعب بيراكيدز، لكنها تمر بجوار مرمى ريفرز يونايتد.

الدقيقة 29: عرضية من محمد الشيبي أبعدها حارس ريفرز يونايتد.

الدقيقة 35: تسديدة قوية من زلاكا لاعب بيراميدز ولكنها تخرج أعلى مرمى فريق ريفرز يونايتد.

الدقيقة 43: عرضية من محمد الشيبي لاعب بيراميدز، لكنها تمر دون خطورة على مرمى ريفرز يونايتد.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 52: أحمد عاطف قطة يسجل الهدف الأول لبيراميدز في مرمى ريفرز يونايتد.

الدقيقة 57: أحمد عاطف قطة يسجل الهدف الثاني لبيراميدز.

الدقيقة 72: أحمد عاطف قطة يحرز الهدف الثالث لبيراميدز في مرمى ريفيرز يونايتد.

الدقيقة 80: توقف المباراة لعلاج حارس مرمى فريق ريفر يونايتد.

الدقيقة 89: تسديدة قوية من لاعب ريفرز يونايتد يتصدى لها أحمد الشناوي.

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.