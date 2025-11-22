موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد رباعية شبيبة القبائل

"بعد الفوز على زيسكو".. جدول ترتيب مجموعة الزمالك بكأس الكونفدرالية

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا، بتحقيق فوزاً كبيراً على نظيره شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وجاءت رباعية القلعة الحمراء اليوم بتوقيع كلاً من محمود حسن تريزيجيه "هدفين"، محمد شريف وإمام عاشور.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأحمر لمواجهة جديدة أمام الجيش الملكي المغربي، إذ من المقرر أن تُقام المباراة يوم الجمعة 28 نوفمبر على ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.