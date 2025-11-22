مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

كتب : محمد القرش

10:24 ص 22/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد هاني
  • عرض 11 صورة
    ياسر إبراهيم
  • عرض 11 صورة
    ياسين مرعي (1)
  • عرض 11 صورة
    أحمد نبيل كوكا من تدريبات الأهلي اليوم_1
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية أثناء سفر بعثة الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 11 صورة
    محمد بن رمضان
  • عرض 11 صورة
    أشرف بن شرقي
  • عرض 11 صورة
    أحمد زيزو (1)
  • عرض 11 صورة
    طاهر محمد طاهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لم يتبقَّ سوى ساعات قليلة على المواجهة المنتظرة لدى جماهير الكرة العربية، والتي تجمع بين الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي المكوّن من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى طقمًا باللونين الأسود والرمادي، بينما يرتدي فريق شبيبة القبائل قميصًا باللونين الأصفر والأخضر، والشورت والجوارب الصفراء، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم البنفسجي بالكامل.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - أحمد زيزو - طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي

تقام مباراة المارد الأحمر ضد نظيره الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثاني لدوري أبطال أفريقيا 2025/26، على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق ملكية نقل مواجهات دوري أبطال أفريقيا، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورت 5"، بجانب قناة "أون سبورت" عبر بثها الأرضي.

حكام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يقود محرز المالكي طاقم تحكيم المباراة، ويعاونه كلٌ من أيمن إسماعيل كمساعد أول، ومروان سعد كمساعد ثانٍ، فيما يتولى أمير الوصيف مهام الحكم الرابع.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي أخبار الأهلي التشكيل المتوقع للأهلي تشكيل الأهلي موعد مباراة الأهلي موعد مباراه الاهلي اليوم القنوات الناقلة لمباراة الاهلي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا