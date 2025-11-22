موعد وقنوات ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

عودة بوجبا.. هل يستعيد نجم فرنسا تألقه مع موناكو بعد غياب عامين؟

لم يتبقَّ سوى ساعات قليلة على المواجهة المنتظرة لدى جماهير الكرة العربية، والتي تجمع بين الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويرتدي الأهلي زيه التقليدي المكوّن من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس المرمى طقمًا باللونين الأسود والرمادي، بينما يرتدي فريق شبيبة القبائل قميصًا باللونين الأصفر والأخضر، والشورت والجوارب الصفراء، بينما يرتدي حارس المرمى الطقم البنفسجي بالكامل.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - أليو ديانج - محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - أحمد زيزو - طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة الأهلي

تقام مباراة المارد الأحمر ضد نظيره الجزائري في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة الثاني لدوري أبطال أفريقيا 2025/26، على ستاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حقوق ملكية نقل مواجهات دوري أبطال أفريقيا، حيث يُنقل اللقاء عبر قناة "بي إن سبورت 5"، بجانب قناة "أون سبورت" عبر بثها الأرضي.

حكام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

يقود محرز المالكي طاقم تحكيم المباراة، ويعاونه كلٌ من أيمن إسماعيل كمساعد أول، ومروان سعد كمساعد ثانٍ، فيما يتولى أمير الوصيف مهام الحكم الرابع.