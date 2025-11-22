عودة بوجبا.. هل يستعيد نجم فرنسا تألقه مع موناكو بعد غياب عامين؟

يقص فريق الأهلي مساء اليوم السبت شريط مواجهاته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا باستضافة نظيره شبيبة القبائل الجزائري.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

الأهلي يستضيف فريق شبيبة القبائل عند السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت HD5 مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويقع الأهلي في مجموعة بدوري أبطال أفريقيا تضم أندية: الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني.

