مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

كتب : مصطفى الجريتلي

09:23 ص 22/11/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    لاعبي الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (15)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (3)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (2)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (14)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (13)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (12)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (11)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (9)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (8)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (10)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (7)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (6)
  • عرض 20 صورة
    أيمن محمد مع الجهاز الفني السابق للأهلي (1)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (1)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (4)
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي الجماعي (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقص فريق الأهلي مساء اليوم السبت شريط مواجهاته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا باستضافة نظيره شبيبة القبائل الجزائري.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

الأهلي يستضيف فريق شبيبة القبائل عند السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل

ومن المقرر أن تنقل قناة بي إن سبورت HD5 مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ويقع الأهلي في مجموعة بدوري أبطال أفريقيا تضم أندية: الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، يانج أفريكانز التنزاني.

اقرأ أيضًا:
قرابة مع غالي ووالده عمل بالأهلي.. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد هاني

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي موعد مباراة الأهلي اليوم الأهلي الأهلي ضد شبيبة القبائل شبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا