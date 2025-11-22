موعد مباراة ريال مدريد و إلتشي في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يلاقي فريق بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز و ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 6".

وقد توج فريق بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لأول مرة في تاريخه.