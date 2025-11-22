مباريات الأمس
موعد مباراة بيراميدز و ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

05:05 ص 22/11/2025
    مران بيراميدز الاحتفالي بجوائز أفريقيا (1)_1
    مران بيراميدز الاحتفالي بجوائز أفريقيا (4)_4
    مران بيراميدز الاحتفالي بجوائز أفريقيا (2)_2
    أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز (3)
    أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز (1)
    أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز (4)
    أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز (2)
    ممدوح عيد يتسلم جائزة بيراميدز كأفضل لاعب في أفريقيا (9) (1)
    ممدوح عيد يتسلم جائزة بيراميدز كأفضل لاعب في أفريقيا (10) (1)
    ممدوح عيد يتسلم جائزة بيراميدز كأفضل لاعب في أفريقيا (12) (1)
    ممدوح عيد يتسلم جائزة بيراميدز كأفضل لاعب في أفريقيا (6) (1)
    ممدوح عيد يتسلم جائزة بيراميدز كأفضل لاعب في أفريقيا (1) (1)
    ممدوح عيد يتسلم جائزة بيراميدز كأفضل لاعب في أفريقيا (5) (1)

يلاقي فريق بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد اليوم السبت الموافق 22 نوفمبر، ضمن مواجهات الجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز و ريفرز يونايتد في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على استاد الدفاع الجوي.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 6".

وقد توج فريق بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لأول مرة في تاريخه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة بيراميدز و ريفرز يونايتد مباراة بيراميدز اليوم دوري أبطال إفريقيا مباريات اليوم

