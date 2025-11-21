15 صورة جديدة لفيستون مايلي وزوجته وأبنائه

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

تصدر اللاعب الكونغولي فيستون مايلي، حديث الوسط الرياضي في الساعات الماضية، وذلك بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا.

وبات مايلي محل اهتمام قطاع كبير من الجمهور بعد تألقه اللافت في الفترة الأخيرة مع بيراميدز، والتي وضعته على قمة اللاعبين في إفريقيا.

ويمتلك مايلي أسرة صغيرة مكونة من 4 أفراد، زوجته شارلين، ولديه منها 3 أبناء، ولد وابنتان.

وكثيرًا ما تشارك زوجته شارلين بعض اللحظات الأسرية مع زوجها وأبنائها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

جدير بالذكر أن مايلي ارتبط اسمه مؤخرًا بالرحيل عن صفوف بيراميدز بعدما تلقى عدة عروض خارجية، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم موقفه بشكل نهائي سواء باستمراره أو الرحيل.

