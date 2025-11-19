بيراميدز يتوج بجائزة أفضل فريق في أفريقيا لعام 2025

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

"شعرت بالغضب".. ساديو ماني يكشف تفاصيل جديدة عن خلافه مع محمد صلاح

بعد تصريحات السنغالي.. سبب أزمة صلاح وماني في ليفربول بعام 2019

حصد فريق بيراميدز جائزة أفضل فريق أفريقي للعام الحالي 2025، خلال الحفل المقام حاليا في مدينة الرباط المغربية.

ونجح بيراميدز في تقديم مستويات كبيرة خلال الموسم الماضي 2024-2025، بعدما تمكن من التتويج بلقبي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

ومثل بيراميدز في حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز والذي تسلم الجائزة.

وكان بيراميدز حصد لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي، بعد الفوز على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومع بداية الموسم الجاري، حقق بيراميدز لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل.

وواصل بيراميدز مستويات المميزة في السنوات الماضية، بعدما حقق لقب بطل القارات الثلاث "كأس الإنتركونتيننتال"، بعد الفوز على فريق أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي