بيراميدز يتوج بجائزة أفضل فريق في أفريقيا لعام 2025
كتب - يوسف محمد:
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
حصد فريق بيراميدز جائزة أفضل فريق أفريقي للعام الحالي 2025، خلال الحفل المقام حاليا في مدينة الرباط المغربية.
ونجح بيراميدز في تقديم مستويات كبيرة خلال الموسم الماضي 2024-2025، بعدما تمكن من التتويج بلقبي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه.
ومثل بيراميدز في حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز والذي تسلم الجائزة.
وكان بيراميدز حصد لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي، بعد الفوز على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ومع بداية الموسم الجاري، حقق بيراميدز لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل.
وواصل بيراميدز مستويات المميزة في السنوات الماضية، بعدما حقق لقب بطل القارات الثلاث "كأس الإنتركونتيننتال"، بعد الفوز على فريق أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.
أقرأ أيضًا:
"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري