مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

بيراميدز يتوج بجائزة أفضل فريق في أفريقيا لعام 2025

كتب - يوسف محمد:

08:47 م 19/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    فرحة فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (7)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (4)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (1)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (5)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (3)
  • عرض 10 صورة
    بيراميدز ضد فريق وي (6)
  • عرض 10 صورة
    فريق بيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حصد فريق بيراميدز جائزة أفضل فريق أفريقي للعام الحالي 2025، خلال الحفل المقام حاليا في مدينة الرباط المغربية.

ونجح بيراميدز في تقديم مستويات كبيرة خلال الموسم الماضي 2024-2025، بعدما تمكن من التتويج بلقبي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه.

ومثل بيراميدز في حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز والذي تسلم الجائزة.

وكان بيراميدز حصد لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الماضي، بعد الفوز على حساب نظيره صن داونز الجنوب أفريقي في النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومع بداية الموسم الجاري، حقق بيراميدز لقب كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بنتيجة هدف دون مقابل.

وواصل بيراميدز مستويات المميزة في السنوات الماضية، بعدما حقق لقب بطل القارات الثلاث "كأس الإنتركونتيننتال"، بعد الفوز على فريق أهلي جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز أفضل نادي في أفريقيا بيراميدز يتوج بجائزة الأفضل نادي بيراميدز

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة