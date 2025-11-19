مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 0
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جلوب سوكر.. بيراميدز ينافس باريس سان جيرمان وبرشلونة على جائزة أفضل فريق في العالم

كتب : هند عواد

01:23 م 19/11/2025
    محمد حمدي لاعب بيراميدز
    بيراميدز
    احتفال بيراميدز (1)
    احتفال بيراميدز (2)
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي (3)
    بيراميدز يتوج بكأس السوبر الأفريقي (2)
    احتفال بيراميدز بكأس السوبر الأفريقي (4)
    احتفالات بيراميدز ببطولة كأس السوبر الأفريقي (3)
    بيراميدز يتوج بكأس السوبر الأفريقي (1)

ينافس نادي بيراميدز أندية النخبة، على جائزة جلوب سوكر لأفضل ناد في عام 2025، وذلك في الحفل الذي سيقام يوم 28 ديسمبر، بمدينة دبي الإماراتية.

وجاء الأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد في العالم من جلوب سوكر، كلآتي:

باريس سان جيرمان (فرنسا)

الأهلي (السعودية)

برشلونة (إسبانيا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

فلامنجو (البرازيل)

إنتر ميلان (إيطاليا)

ليفربول (إنجلترا)

نابولي (إيطاليا)

بيراميدز (مصر)

تشيلسي (إنجلترا)

كريستال بالاس (إنجلترا)

نيوكاسل (إنجلترا)

بالميراس (البرازيل)

أيندهوفن (هولندا)

سبورتنج لشبونة (البرتغال)

توتنهام هوتسبر (إنجلترا)

