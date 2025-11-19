عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

ينافس نادي بيراميدز أندية النخبة، على جائزة جلوب سوكر لأفضل ناد في عام 2025، وذلك في الحفل الذي سيقام يوم 28 ديسمبر، بمدينة دبي الإماراتية.

وجاء الأندية المرشحة لجائزة أفضل ناد في العالم من جلوب سوكر، كلآتي:

باريس سان جيرمان (فرنسا)

الأهلي (السعودية)

برشلونة (إسبانيا)

بايرن ميونخ (ألمانيا)

فلامنجو (البرازيل)

إنتر ميلان (إيطاليا)

ليفربول (إنجلترا)

نابولي (إيطاليا)

بيراميدز (مصر)

تشيلسي (إنجلترا)

كريستال بالاس (إنجلترا)

نيوكاسل (إنجلترا)

بالميراس (البرازيل)

أيندهوفن (هولندا)

سبورتنج لشبونة (البرتغال)

توتنهام هوتسبر (إنجلترا)

