لجنة مشتركة لتنظيم الشواطئ وحوكمة سحب المياه الجوفية بجنوب سيناء

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة المحافظات فيما يخص إدارة الموارد المائية بنطاق كل محافظة، وخاصة عند التعامل مع المياه الجوفية العميقة التي تتطلب التعامل معها بطريقة علمية وحكيمة تمنع استنزاف المخزون الجوفي غير المتجدد، وأيضا التعامل مع الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري مع الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لمناقشة موقف المشروعات المائية بنطاق المحافظة، والضوابط الخاصة باستخدام المياه الجوفية، وإجراءات مراقبة وحوكمة السحب من الآبار الجوفية، وإجراءات التعامل من الأنشطة التي يتم تنفيذها بالمنطقة الشاطئية بالمحافظة.

من جهته، أعرب الدكتور خالد مبارك، عن تقديره لجهود وزير الري والتعاون المثمر مع المحافظة.. مؤكدا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على الإدارة الرشيدة للموارد المائية والحفاظ على الخزانات الجوفية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويخدم احتياجات المواطنين، ومشيرا إلى أهمية هذا اللقاء في نقل مطالب أهالي جنوب سيناء من البدو والمستثمرين للوزير.

وتم خلال اللقاء مناقشة إجراءات إدارة الخزانات الجوفية بنطاق المحافظة، وإجراءات حصر الآبار الجوفية المخالفة التى تقوم بها أجهزة الوزارة، حيث تم الإتفاق على مواصلة حصر الآبار الجوفية بنطاق المحافظة، وإجراء الدراسات الفنية المطلوبة بشأنها، مع التأكيد على حائزي هذه الآبار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للسير في إجراءات ترخيص الآبار طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

كما تمت مناقشة مقترحات دراسة وتحديد إمكانات المياه الجوفية المتاحة بعدد من مواقع التجمعات البدوية بمناطق (أبو زنيمة - سانت كاترين - النقب - نويبع - طابا)، لتحديد إجراءات الاستفادة منها بشكل مستدام وآمن.

وأكد الدكتور سويلم، ضرورة استخدام نظم الري الحديث في الأراضي الزراعية المعتمدة على المياه الجوفية بالمحافظة لترشيد المياه والحفاظ على المخزون الجوفي بالمنطقة.

وفيما يخص الأعمال بالمنطقة الشاطئية، فقد تم التأكيد على الالتزام التام بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ فيما يخص الأعمال بالمنطقة الشاطئية بكافة مناطق مدينة دهب، والالتزام بخط حظر الشاطئ طبقا للخرائط المعتمدة من هيئة حماية الشواطئ، مع تشكيل لجنة مشتركة من هيئة حماية الشواطئ ومحافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة، لمتابعة الموضوع من كافة الجوانب الفنية والقانونية.

وتم الاتفاق على قيام هيئة حماية الشواطئ بدراسة موقف المنشآت الشاطئية (الكافتيريات) المقامة بمنطقة المشاية بمدينة دهب وبما يراعي الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والاتفاق أيضا على التنسيق بين هيئة حماية الشواطئ والأجهزة المعنية بالمحافظة لدراسة المناطق الشاطئية الحرجة بالمحافظة وتحديد أولويات التنفيذ وفقا للاعتبارات الفنية المتبعة.