بالأسماء.. 11 مصابًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي البحيرة

أُصيب 11 شخصًا، بينهم سوداني، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي أمام قرية الشجاعة بنطاق مركز النوبارية في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من: نصر محمد عجمي محمود، 30 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، سامح محمد عبدالفتاح أحمد، 51 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عماد محمود محمد، 54 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، أحمد محمد نجيب مصطفي، 40 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، أشرف فتوح عبدالعظيم، 34 عامًا، عبد الرحمن مصطفي رمضان، 31 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كما أصيب كل من: محمد عبد الحميد عبد الله محمد، 34 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ناهد عبد السلام عبد الحميد متولي، 58 عامًا، مقيمة القاهرة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات متفرقة، أشرف السيد صالح، 30 عامًا، مقيم المطرية بالقاهرة، مصاب بكدمات متفرقة، سيف علاء عبدالرحمن، 19 عامًا، مقيم الإسكندرية، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وإسماعيل آدم بابكر، سوداني، 48 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وكدمات.

نُقل المصابون إلى مستشفى غرب النوبارية العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.