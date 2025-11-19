قبل حفل جوائز الأفضل.. ماذا قدم محمد صلاح بالموسم الماضي؟

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

يقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لعام 2025، مساء اليوم الأربعاء 19 نوفمبر، في مدينة الرباط المغربية، بمشاركة الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وينافس الثلاثي محمد صلاح لاعب ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، إضافة إلى النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب جالطة سراي.

ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول؟

ساهم محمد صلاح في قيادة ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024/2025، وكان هدافًا للريدز، مسجلاً 29 هدفًا و18 تمريرة حاسمة في 38 مباراة شارك فيها كأساسي، بإجمالي 47 هدفًا.

وساهم محمد صلاح في تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026 وكأس الأمم الأفريقية 2025.

ماذا قدم منافسو محمد صلاح؟

فاز أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان، بدوري أبطال أوروبا، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى بلوغه نهائي كأس العالم للأندية، كما ساهم في تأهل المغرب إلى كأس العالم 2026.

وسجل فيكتور أوسيمين 37 هدفاً في 41 مباراة مع جالطة سراي خلال موسم 2024/2025..