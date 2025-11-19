جزيرة صغيرة.. كأس العالم 2026 ينتظر حدثا تاريخيا غير مسبوق

في إنجاز تاريخي يكاد يبدو خيالياً، تقترب جزيرة كوراساو الصغيرة من كتابة فصل جديد في تاريخ كأس العالم، حيث قد تصبح أصغر دولة من حيث الحجم وعدد السكان تتأهل إلى البطولة العالمية.

احتفلت الدولة الجزرية، التابعة لهولندا والموجودة على بعد 40 ميلاً شمال فنزويلا، الشهر الماضي بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها، وهي اليوم على بعد خطوات قليلة فقط من ضمان التأهل إلى كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال 90 دقيقة فقط من المباراة الحاسمة.

مع تعداد سكاني لا يتجاوز 150 ألف نسمة، أي أقل من عدد سكان بعض المدن البريطانية مثل سلاو أو وارينغتون، وتغطي مساحة 444 كيلومتر مربع، تعد كوراساو صغيرة جداً لدرجة أنه يمكن وضع ما يقارب أربعة منها داخل لندن الكبرى.

إذا تمكن المنتخب من تجنب الهزيمة خارج أرضه أمام جامايكا، في المباراة التي ستقام في تمام الثالثة فجر اليوم الأربعاء، فستصبح كوراساو أصغر دولة تتأهل لكأس العالم في تاريخ البطولة.

وفي سياق مشابه، حطمت الرأس الأخضر، الدولة الأفريقية، الرقم القياسي مؤخراً، بعد أن ضمنت التأهل لبطولة الصيف المقبل بفوزها على إسواتيني 3-0 الشهر الماضي، بينما يمكن استيعاب تسعة جزر كوراساو داخل مساحة الرأس الأخضر. أما أيسلندا، فتبقى حالياً أصغر دولة تتأهل لكأس العالم، بعد ظهورها في البطولة عام 2018 بعدد سكان يبلغ حوالي 350 ألف نسمة.

اللاعبون والقادة الذين قادوا كوراساو إلى هذه المرحلة هم بقيادة المدرب الهولندي المخضرم ديك أدفوكات، مدرب الدوري الإنجليزي الممتاز السابق، الذي تولى قيادة سندرلاند بين مارس وأكتوبر 2015. رغم الفترة القصيرة التي قضاها مع النادي الإنجليزي، اشتهر أدفوكات (78 عاماً) بتدريب عدة منتخبات حول العالم، بينها بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية والإمارات وصربيا والعراق، فضلاً عن ثلاث فترات تدريبية مع منتخب هولندا.

تم تعيين أدفوكات مدرباً لكوراساو في يناير 2024، وقاد الجزيرة خلال حملة تصفيات رائعة لم يعرف فيها الفريق طعم الهزيمة حتى الآن، حيث يتصدر المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين.

لكن منتخب جامايكا بقيادة ستيف مكلارين يلاحقهم بعشر نقاط، مما يجعل المباراة القادمة مواجهة حاسمة لتحديد هوية الفريق الذي سيضمن مقعده في كأس العالم الصيف المقبل.