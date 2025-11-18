حقيقة شراء كريستيانو رونالدو يختًا فاخراً في تونس

كشف مسؤول تونسي في قطاع الصناعات البحرية عن تفاصيل جديدة بشأن ما تردد حول شراء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يختًا فاخرًا من منشأة صناعية تعمل في تونس.

ووفق تصريحات منتصر ضياف، رئيس المجموعة المهنية للصناعات البحرية، فإن هناك خطة لجذب أكبر عدد من النجوم والمشاهير للاستثمار في تونس وبناء اليخوت.

وأشار إلى أن هذه البيئة المشجعة دفعت العديد من المشاهير ورجال الأعمال إلى اختيار تونس لبناء يخوتهم.

وأضاف ضياف، وفق تقارير إعلامية تونسية، أن رونالدو كان من بين هؤلاء المشاهير، مؤكداً اقتناء قائد نادي النصر السعودي ليخت تم تصنيعه في مدينة منزل جميل بمحافظة بنزرت شمال البلاد، وهي إحدى أبرز المناطق التي تضم مجمعات صناعية مخصّصة لصناعة السفن واليخوت.

ويُعد رونالدو من اللاعبين الذين يمتلكون أكثر من يخت واحد، وقد ظهر في مناسبات عدة يقضي إجازاته على متن يخوته الفاخرة برفقة صديقته جورجينا وأسرته.