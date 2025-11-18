مباريات الأمس
حقيقة شراء كريستيانو رونالدو يختًا فاخراً في تونس

كتب- محمد عبدالهادي:

10:21 م 18/11/2025

كريستيانو رونالدو

كشف مسؤول تونسي في قطاع الصناعات البحرية عن تفاصيل جديدة بشأن ما تردد حول شراء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يختًا فاخرًا من منشأة صناعية تعمل في تونس.

ووفق تصريحات منتصر ضياف، رئيس المجموعة المهنية للصناعات البحرية، فإن هناك خطة لجذب أكبر عدد من النجوم والمشاهير للاستثمار في تونس وبناء اليخوت.

وأشار إلى أن هذه البيئة المشجعة دفعت العديد من المشاهير ورجال الأعمال إلى اختيار تونس لبناء يخوتهم.

وأضاف ضياف، وفق تقارير إعلامية تونسية، أن رونالدو كان من بين هؤلاء المشاهير، مؤكداً اقتناء قائد نادي النصر السعودي ليخت تم تصنيعه في مدينة منزل جميل بمحافظة بنزرت شمال البلاد، وهي إحدى أبرز المناطق التي تضم مجمعات صناعية مخصّصة لصناعة السفن واليخوت.

ويُعد رونالدو من اللاعبين الذين يمتلكون أكثر من يخت واحد، وقد ظهر في مناسبات عدة يقضي إجازاته على متن يخوته الفاخرة برفقة صديقته جورجينا وأسرته.

