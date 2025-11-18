"كاف" يدعو شيكابالا للمشاركة في حفل جوائز الأفضل 2025
كتبت-هند عواد:
دعا الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، للمشاركة في تقديم حفل جوائز كاف 2025.
ويقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء غدا الأربعاء 19 نوفمبر، بمدينة الرباط المغربية.
ويشارك شيكابالا في حفل تقديم جوائز كاف 2025، كأحد أبرز الرموز الكروية في إفريقيا.
وينافس الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025.
