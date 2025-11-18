مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

1 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

- -
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

"كاف" يدعو شيكابالا للمشاركة في حفل جوائز الأفضل 2025

كتبت-هند عواد:

10:05 م 18/11/2025
    شيكابالا
    شيكابالا (4)
    شيكابالا (6)
    شيكابالا
    شيكابالا

دعا الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، للمشاركة في تقديم حفل جوائز كاف 2025.

ويقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء غدا الأربعاء 19 نوفمبر، بمدينة الرباط المغربية.

ويشارك شيكابالا في حفل تقديم جوائز كاف 2025، كأحد أبرز الرموز الكروية في إفريقيا.

وينافس الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025.

اقرأ أيضًا:

بعد غضبه من منتقديه .. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

شبيبة القبائل: لابد من الاعتراف أننا كنا نخشى مواجهة الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا كاف الاتحاد الإفريقي للكرة

