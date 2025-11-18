"كاف" يدعو شيكابالا للمشاركة في حفل جوائز الأفضل 2025

صُحف ألمانية تتهم محمد صلاح بـ"تخريب" مسيرة فيرتز في ليفربول

عودة 4 لاعبين من الإصابة في الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد مع ليفربول

"شعرت بالغضب".. ساديو ماني يكشف تفاصيل جديدة عن خلافه مع محمد صلاح

بعد تصريحات السنغالي.. سبب أزمة صلاح وماني في ليفربول بعام 2019

إعادة الألبوم

تابعنا على

دعا الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، للمشاركة في تقديم حفل جوائز كاف 2025.

ويقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء غدا الأربعاء 19 نوفمبر، بمدينة الرباط المغربية.

ويشارك شيكابالا في حفل تقديم جوائز كاف 2025، كأحد أبرز الرموز الكروية في إفريقيا.

وينافس الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025.

اقرأ أيضًا:

بعد غضبه من منتقديه .. ماذا قدم حسام حسن مع منتخب مصر؟

شبيبة القبائل: لابد من الاعتراف أننا كنا نخشى مواجهة الأهلي