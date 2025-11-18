نجم ليفربول السابق يواجه الإفلاس بعد صراعات قضائية

فريق ليفربول الذي فاز بدوري أبطال أوروبا في عام 20

يواجه نجم ليفربول ومنتخب أيرلندا السابق ستيف فينان أزمة مالية حادة بعدما تقدّم بطلب إشهار إفلاسه إثر سلسلة من النزاعات القانونية المعقدة امتدت لسنوات.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإسبانية، أن الأزمة تعود إلى خلاف مالي استمر قرابة عقد كامل بينه وبين شقيقه شون، بعد أن شارك فينان في مشروع عقاري تديره شركة الأخير، قبل أن يتعرض المشروع لانهيار كبير.

ورغم حصول فينان على حكم قضائي بتسوية قيمتها 4 ملايين جنيه إسترليني عام 2018، فإن الأموال لم تُسدَّد، ما أدى إلى إفلاس شون في 2019.

لكن مسار فينان القانوني لم يتوقف هنا، إذ دخل في صراعات مكلفة مع مكاتب محاماة وشركات قانونية كان قد كلفها بمتابعة قضاياه، وانتهت أغلبها ضده، لتتراكم عليه فواتير قانونية بمبالغ ضخمة.

وفشل فينان في استئناف عدة أوامر قضائية، إذ اعتبر القاضي ميلور أن استئنافه "محاولة للمماطلة بلا أمل"، مؤكدًا أن التزاماته المالية تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزال القضية منظورة بعد إحالتها لقاضٍ مختص بقضايا الإفلاس.

يُذكر أن فينان، صاحب المسيرة المميزة مع ليفربول وفولهام وبرمنجهام، كان جزءًا من الفريق الذي توّج بدوري أبطال أوروبا في نهائي إسطنبول التاريخي 2005.