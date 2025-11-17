مباريات الأمس
مدرب نيجيريا يتهم لاعبي الكونغو بـ "السحر الأسود" بعد التأهل للملحق

كتب : محمد القرش

12:44 م 17/11/2025

منتخب الكونغو الديمقراطية

اتهم المدير الفني لمنتخب نيجيريا، إريك شيلي، لاعبي منتخب الكونغو الديمقراطية بـ"ممارسة السحر"، بعد فوز الأخير بركلات الترجيح على "النسور" الأحد الماضي.

وتأهلت الكونغو الديمقراطية إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026، بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3، عقب تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ضمن نهائي الملحق الإفريقي.

وجاءت لحظة التوتر عندما سجل لاعب الكونغو شانسيل مبيمبا ركلة الترجيح الحاسمة، حيث وقعت مشادة بين شيلي وعدد من أعضاء الجهاز الفني للكونغو، بمن فيهم المدير الفني سيباستيان ديسابر.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أكد ديسابر أن المشادة "لم تكن مشكلة"، إلا أن شيلي عاد في نهاية المؤتمر ليطرح على الصحفيين سؤالًا حول سبب تجاهل الواقعة، ثم روى الأحداث باللغة الفرنسية قائلاً: "كان لاعبو الكونغو الديمقراطية يمارسون السحر".

لاحقًا، كرر شيلي تصريحاته باللغة الإنجليزية أمام الإعلام، موضحًا: "خلال جميع ركلات الجزاء، كان لاعبو الكونغو يمارسون الفودو"، في إشارة إلى ما يُعرف بالسحر الأسود وفق بعض المعتقدات.

ورداً على هذه الاتهامات، نفى ممثل منتخب الكونغو الديمقراطية مزاعم شيلي، خلال تصريحات لموقع The Athletic.

ويستعد منتخب "الفهود" لخوض الملحق العالمي في مارس 2026، الذي سيجمع ستة منتخبات، تضم الفائز من الملحق الآسيوي بين العراق والإمارات، وبوليفيا من أمريكا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة عن أوقيانوسيا، إلى جانب منتخبين من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

