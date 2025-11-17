صحفي فلسطيني يكشف لمصراوي حقيقة تواصل الأهلي مع وسام أبو علي لعودته

"بعد أكثر من عام في الغيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم الكرة السعودية

كشف الصحفي الفلسطيني آنس النجار، حقيقة تواصل إدارة النادي الأهلي مع الفلسطيني وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي الحالي، للعودة مرة آخرى للفريق خلال الفترة المقبلة، وحقيقة دخول بيراميدز في مفاوضات معه.

وقال النجار في تصريحات خاصة لمصراوي: "تحدث مع وسام حول تواصله مع نادي بيراميدز، للانضمام إليه وأكد على عدم وجود أي عروض له من قبل فريق بيراميدز".

وأضاف: "وسام أكد لي أيضًا عدم وجود تواصل معه من جانب إدارة الأهلي للعودة إلى الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدا أن تركيزه ينصب على مساعدة فريقه الأمريكي فقط خلال الفترة المقبلة".

واختتم النجار تصريحاته: "وسام أكد خلال تواصله معي، أنه في حال عودته للدوري المصري سيكون من بوابة الأهلي فقط".

وكان أبو علي رحل عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجها إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل 7.5 مليون يورو.

ومنذ انضمام أبو علي إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، وشارك في 8 مباريات بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

