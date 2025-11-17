رحلة كريستيانو رونالدو.. من طفولة فقيرة في ماديرا إلى أسطورة عالمية

"بعد أكثر من عام في الغيبوبة".. حقيقة وفاة فهد المولد نجم الكرة السعودية

لم يصل كريستيانو رونالدو إلى العالمية صدفة، فقد نشأ في جزيرة ماديرا البرتغالية داخل أسرة تعاني من الفقر، بينما كان والده يواجه إدمان الكحول، ما جعل والدته هي المعيل الوحيد للأسرة. وكانت تعمل طاهية وخادمة لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار لأطفالها الأربعة الذين كانوا يتشاركون غرفة واحدة.

كيف واجه رونالدو الفقر في طفولته؟

ورغم الظروف القاسية، ظل رونالدو متمسكًا بحلمه؛ فحين لم تستطع أسرته شراء كرة، كان يصنع واحدة من الخِرق والزجاجات ليواصل اللعب. هذا الشغف المبكر كان الشرارة التي قادته إلى فرق الهواة في الجزيرة.

الانتقال إلى سبورتينج لشبونة

موهبته اللافتة فتحت له أبواب نادي سبورتينغ لشبونة، لكنه كان أمام قرار صعب: مغادرة عائلته في سن الحادية عشرة لملاحقة حلمه. هذا القرار شكّل نقطة تحوّل حقيقية في مسيرته.

6 سنوات صنعت بداية أسطورة

بعد ست سنوات من التدريب المكثف والالتزام العالي، أصبح كريستيانو أصغر لاعب ينتقل إلى مانشستر يونايتد، حيث بدأ أولى خطواته نحو النجومية العالمية.

الانتقال إلى ريال مدريد وصناعة التاريخ

في عام 2009، انتقل رونالدو إلى ريال مدريد، ليبدأ رحلة تاريخية سيطر خلالها على الأرقام القياسية وحصد البطولات، لتصبح مدريد المرحلة الذهبية في مسيرته.

يوفنتوس ثم العودة إلى مانشستر

في 2018 اتجه رونالدو إلى يوفنتوس، ثم عاد لاحقًا لفترة قصيرة إلى مانشستر يونايتد، في محاولة لكتابة فصل جديد في مسيرته الأوروبية.

نهاية أوروبية وبداية عربية مع النصر

وفي موسم 2023، فاجأ رونالدو العالم بانتقاله إلى نادي النصر السعودي، بعقد ضخم بلغت قيمته 15 مليون يورو شهريًا، ليبدأ مرحلة مختلفة في مسيرته الاحترافية.

من طفل فقير إلى أيقونة عالمية

رحلة كريستيانو رونالدو تُعد نموذجًا للإصرار والإيمان بالموهبة رغم التحديات، وقصة ملهمة تحوّل فيها ذلك الطفل الذي كان يصنع كرة من الخِرق إلى واحد من أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.