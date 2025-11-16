عمت فرحة عارمة مدرجات ملعب مباراة أيرلندا والمجر، بعدما نجح المنتخب الأيرلندي في قلب الطاولة وتحقيق انتصار مثير بنتيجة 3-2، ليضمن بطاقة التأهل إلى الملحق الأوروبي في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وجاء الفوز الدرامي بعد هدف قاتل سجله الأيرلنديون في الدقيقة 90+6، وسط حالة من الذهول بين لاعبي المجر الذين كانوا على بعد دقائق من خطف بطاقة التأهل.

وكان بطل المشهد بلا منازع هو المهاجم المتألق تروي باروت، لاعب ألكمار الهولندي، الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته الدولية، مسجلاً هاتريك حاسم منح بلاده الأمل في الوصول إلى كأس العالم. وجاءت أهداف باروت في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، ثم في الدقيقة 80، قبل أن يختتم التألق بهدف الفوز في الوقت القاتل.

وانتقل صاحب الـ23 عامًا باروت إلى ألكمار صيف عام 2024 بعد سنوات قضاها في صفوف شباب توتنهام، ليصبح أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية، مع توقعات بزيادة الاهتمام به من أندية كبيرة عقب هذا الأداء اللافت.