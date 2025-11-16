مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
18:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أوروبا

الجبل الأسود

- -
21:45

كرواتيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

ألمانيا

- -
21:45

سلوفاكيا

جميع المباريات

إعلان

موقف الدوري المصري؟.. ترتيب أقوى الدوريات العربية في 2025

كتب- محمد عبدالهادي:

11:24 م 16/11/2025

درع الدوري المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهرت أحدث بيانات شبكة Opta المتخصصة في الإحصاءات الرياضية أن خريطة قوة الدوريات العربية تشهد تحولاً ملحوظاً خلال عام 2025، مع ترسيخ بعض البطولات لمكانتها وظهور تنافس متصاعد بين أخرى.

صدارة سعودية علي تصنيف الأندية العربية

يحتل الدوري السعودي للمحترفين المركز الأول في قائمة أقوى الدوريات العربية في 2025، بحسب تقرير Opta، كما يحتل المرتبة 29 عالمياً بحسب نفس التصنيف.

جاء الدوري المغربي في المرتبة الثانية عربياً، وفي المركز الثالث، يظهر الدوري الجزائري.

أما الدوري المصري الممتاز فجاء في المركز الرابع عربياً بحسب تصنيف Opta، ويحتل الدوري المصري المركز 44 عالمياً.

وجاء ترتيب أقوى دوريات كرة القدم العربية في 2025 كالتالي:

1 الدوري السعودي

2 الدوري المغربي

3 الدوري الجزائري

4 الدوري المصري

5 الدوري الاماراتي

6 الدوري العراقي

7 الدوري التونسي

8 الدوري القطري

9 الدوري الاردني

10 الدوري الكويتي

أقرأ أيضًا:

أول مدرب يقود فريق فلسطيني في أوروبا.. أبو جزر يوجه رسالة مؤثرة بعد مواجهة الباسك

لاعبو الأهلي والزمالك يقفون دقيقة حداد على روح محمد صبري (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الدوريات العربية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد