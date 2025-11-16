موقف الدوري المصري؟.. ترتيب أقوى الدوريات العربية في 2025

أظهرت أحدث بيانات شبكة Opta المتخصصة في الإحصاءات الرياضية أن خريطة قوة الدوريات العربية تشهد تحولاً ملحوظاً خلال عام 2025، مع ترسيخ بعض البطولات لمكانتها وظهور تنافس متصاعد بين أخرى.

صدارة سعودية علي تصنيف الأندية العربية

يحتل الدوري السعودي للمحترفين المركز الأول في قائمة أقوى الدوريات العربية في 2025، بحسب تقرير Opta، كما يحتل المرتبة 29 عالمياً بحسب نفس التصنيف.

جاء الدوري المغربي في المرتبة الثانية عربياً، وفي المركز الثالث، يظهر الدوري الجزائري.

أما الدوري المصري الممتاز فجاء في المركز الرابع عربياً بحسب تصنيف Opta، ويحتل الدوري المصري المركز 44 عالمياً.

وجاء ترتيب أقوى دوريات كرة القدم العربية في 2025 كالتالي:

1 الدوري السعودي

2 الدوري المغربي

3 الدوري الجزائري

4 الدوري المصري

5 الدوري الاماراتي

6 الدوري العراقي

7 الدوري التونسي

8 الدوري القطري

9 الدوري الاردني

10 الدوري الكويتي

