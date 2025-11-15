مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

2 0
17:45

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

1 0
19:00

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

0 2
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

2 0
18:00

السنغال

جميع المباريات

"كلفه كثيرا".. برونو فيرنانديز يعلق على طرد كريستيانو رونالدو أمام أيرلندا

كتب - يوسف محمد:

05:43 م 15/11/2025
علق النجم البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب منتخب البرتغال، على طرد زميله بالمنتخب كريستيانو رونالدو في مباراة أيرلندا الماضية، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وكان كريستيانو رونالدو، تعرض للطرد في مباراة منتخب بلاده الماضية أمام أيرلندا، بعد تدخله بقوة على لاعب منتخب أيرلندا، ليقوم الحكم بإشهار البطاقة الحمراء له.

وقال فيرنانديز في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخب بلاده أمام أرمينيا: "الطرد أمر طبيعي في كرة القدم، الطرد أمام أيرلندا كلف رونالدو كثيرا وهو أمر لم يكن يريده ولكنه يعلم أنه ارتكب خطأ".

وأضاف: "على الرغم من طرد رونالدو إلا أننا أيضًا كنا متأخرين، قبل إشهار الحكم البطاقة الحمراء له، الطرد أثر علينا في المباراة لأننا أصبحنا نلعب ب 10 لاعبين وليس لدينا لاعب يستطيع التسجيل في أي لحظة"

واختتم فيرنانديز تصريحاته: "هدفنا دائما هو الفوز ونسعى للتتويج بكأس العالم أيضًا، لأن هذا حلم كافة البرتغاليين مثلما كان الأمر، في بطولة اليورو".

وتلقى منتخب البرتغال الهزيمة بهدف دون مقابل، في الجولة الماضية أمام منتخب أيرلندا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في الجولة الخامسة بتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب البرتغال، لملاقاة نظيره منتخب أرمينيا غدا الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

طرد كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو برونو فيرنانديز كأس العالم 2026 البرتغال وأرمينيا

