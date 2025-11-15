مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عامًا والقنوات الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

تنطلق العديد من المباريات القوية في ختام دور الـ32 من كأس العالم تحت 17 عامًا، اليوم السبت الموافق 15 نوفمبر.

ومن أبرز مباريات اليوم مواجهة منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب كوريا الجنوبية، ومباراة ألمانيا أمام بوركينا فاسو.

مواعيد مباريات كأس العالم تحت 17 عام

كوريا الجنوبية ضد إنجلترا - 2:30 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1

السنغال ضد أوغندا - 2:30 مساء - بي إن سبورت

إيطاليا ضد جمهورية التشيك - 3:30 مساء - بي إن سبورت أكسترا 2

اليابان ضد جنوب أفريقيا - 3:00 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1

ألمانيا ضد بوركينا فاسو - 4:45 مساء -

فنزويلا ضد كوريا الشمالية - 5:15 مساء - بي إن سبورت أكسترا 2

النمسا ضد تونس - 5:45 مساء - بي إن سبورت أكسترا 3

كرواتيا ضد أوزباكستان - 5:45 مساء - بي إن سبورت أكسترا 1