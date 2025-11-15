توتي ولوكاريلي.. قصص 5 نجوم رفضوا المال والنجومية للبقاء مع أنديتهم

الولاء في كرة القدم أصبح عملة نادرة، ففي عالم يسيطر عليه المال والألقاب الكبرى، كثير من اللاعبين يغريهم مغادرة أنديتهم مقابل عقود ضخمة وفرص المنافسة على البطولات.

غالبًا ما يرحل اللاعبون فور شعورهم بأن فرص النجاح أفضل في نادٍ آخر، دون أن يردّوا الجميل للنادي الذي منحهم الفرصة للظهور لأول مرة، ولا حتى في الأوقات الصعبة. أصبح الانتقال بين الأندية المنافسة أمرًا شائعًا في العصر الحديث.

مع ذلك، هناك استثناءات. بعض اللاعبين يقدّرون ما قدّمته لهم أنديتهم ويختارون البقاء رغم الإغراءات الخارجية.

من فرانشيسكو توتي، الذي عاش عشقًا لنادي روما، إلى ماركو رويس الذي ظل مخلصًا لبوروسيا دورتموند، نقدم قائمة بأبرز اللاعبين الذين تميّزوا بولائهم في تاريخ كرة القدم، وفقًا لموقع "GIVEMESPORT".

أليساندرو لوكاريلي – بارما (2008-2018)

قد لا يكون اسم أليساندرو لوكاريلي مألوفًا للكثيرين، لكنه مثال واضح على الولاء في كرة القدم. المدافع الإيطالي، الذي كان قادرًا على اللعب في أعلى المستويات، استقر أخيرًا في بارما عام 2008. في موسمه الأول، ساعد النادي على الصعود إلى الدرجة الأولى، واستمتع بعد ذلك بستة مواسم متتالية في الدوري الإيطالي.

مع ذلك، واجه النادي أزمات مالية عام 2015، ما أدى إلى هبوطه مباشرة إلى الدرجة الرابعة. غادر معظم اللاعبين، لكن لوكاريلي بقي، ورفض العروض المغرية من أندية أخرى، واختار مساعدة بارما على العودة إلى الدوري الممتاز، حتى قبل أجرًا أقل بكثير. بعد ثلاثة ترقيات متتالية، اعتزل لوكاريلي، وكرّم النادي ولاءه بحجب قميصه رقم 6.

فرانشيسكو توتي – روما (1993-2017)

ربما يكون توتي أشهر لاعب في تاريخ روما، بل في كرة القدم الإيطالية. لُقّب بـ"الملك الثامن لروما" و"الإمبراطور"، وارتقى في صفوف النادي منذ أن خاض أول مباراة له في سن السادسة عشرة، وحتى اعتزاله في الأربعين.

خاض توتي 786 مباراة مع روما، سجل خلالها 307 أهداف، ولم يحاول الانضمام لأي نادٍ آخر، رغم فوزه بلقب الدوري الإيطالي مرة واحدة فقط. هذا الالتزام الطويل في ظل محدودية الألقاب هو ما يجعله رمزًا للولاء، ويقال إن ريال مدريد كان النادي الوحيد الذي اقترب من ضمه ولو بشكل طفيف.

أليساندرو ديل بييرو – يوفنتوس (1993-2012)

كما هو الحال مع جانلويجي بوفون، بقي ديل بييرو مع يوفنتوس خلال موسم النادي في دوري الدرجة الثانية الإيطالي. رغم كونه أحد أبرز هدافي أوروبا، أعلن ولاءه للنادي في أحلك أيامه، واستمر في مسيرة مذهلة امتدت 19 عامًا.

ما يميّزه عن بوفون هو أنه لم يغادر يوفنتوس إلا بعد أن أصبح فائضًا عن الحاجة، لينتقل إلى نادي سيدني إف سي الأسترالي في ختام مسيرته، بينما رحل بوفون لاحقًا إلى باريس سان جيرمان في 2019.

ماركو رويس – بوروسيا دورتموند (2012-2024)

في أوج تألقه، كان رويس أحد أفضل أجنحة كرة القدم، لكنه لم يحقق سوى لقبين في كأس ألمانيا مع بوروسيا دورتموند. انضم إلى النادي قادمًا من مونشنغلادباخ عام 2012، وشارك في 429 مباراة مسجلاً 170 هدفًا على مدى 12 موسمًا، قبل أن ينتقل في صيف 2024 إلى لوس أنجلوس جالاكسي.

رفض رويس عروضًا كبيرة للانتقال إلى أندية أكبر، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن بوروسيا دورتموند هو "موطنه"، وكان مخلصًا للنادي رغم الإغراءات المالية الكبيرة.

ستيفن جيرارد – ليفربول (1998-2015)

قد يعتقد البعض أن البقاء في نادٍ واحد طوال المسيرة ليس إنجازًا كبيرًا، لكن التزام ستيفن جيرارد تجاه ليفربول مثال نادر على الولاء.

كان جيرارد جديرًا بالعديد من الألقاب، وكان بإمكانه تحقيق المزيد في أندية أخرى، لكنه اختار الوفاء لنادي طفولته. حصد لقب دوري أبطال أوروبا 2005، لكن لقب الدوري الإنجليزي ظل بعيدًا عنه. في عام 2004، رفض عرض تشيلسي للانتقال، واختار البقاء في أنفيلد لإكمال مسيرته مع ليفربول.