موعد مباراة المنتخب الثاني المقبلة بعد ريمونتادا الجزائر

كتب : نهي خورشيد

07:39 م 14/11/2025
حقق منتخب مصر بقيادة حلمي طولان فوزاً مثيراً على نظيره الجزائري بنتيجة 3–2، في المواجهة الودية الأولى التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة استعداداً لبطولة كأس العرب.

ونجح الفراعنة في قلب الطاولة على محاربي الصحراء في الشوط الثاني، بتسجيل ثلاثة أهداف جاءت بتوقيع محمد شريف، رجب نبيل وحسام حسن.

موعد مباراة مصر المقبلة

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني الثاني مواجهة ودية جديدة أمام نظيره الجزائري، يوم الإثنين المقبل الموافق 17 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن برنامج الاستعداد لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

منتخب مصر الثاني موعد مباراة مصر المقبلة كأس العرب مصر والجزائر

