المنتخب الإنجليزي يستعين بـ "أحذية الأعصاب".. ما القصة؟

خلال الفترة الأخيرة انتشرت الأحذية الرياضية الحديثة لزيادة سرعة اللاعبين والرياضيين المحترفين، ولكن لم نسمع من قبل عن أحذية مخصصة لضبط الحالة الذهنية استنداً إلى "علوم الأعصاب".

فكل رياضي محترف يسعى باستمرار لتحسين أدائه وتسريع تعافيه، سواء عبر الأنظمة الغذائية الدقيقة أو عبر استخدام أحدث التقنيات التي تساعدهم على الركض بسرعة أكبر.

وحديثاً اعتمد لاعبي منتخب إنجلترا على نوع آخر، من خلال ارتداء أحذية من إنتاج شركة نايكي صممت استناداً إلى علوم الأعصاب.

تحمل أحذية ضبط الحالة الذهنية مسمى Mind 001 و Mind 002، إذ أمضت شركة نايكي أكثر من 10 سنوات في تطويرها بدعم من بحوث علم الأعصاب ، بالإضافة إلى ذلك تم تصنعيها من الفوم ويحتوي كل نعل منها على 22 نتوءاً صغيراً تساعد الرياضيين على الاستعداد والتدريب والتنافس والتعافي بشكل أفضل.

ووصفت نايكي ابتكارها الجديد بـ الحذاء الذي يغير الحالة الذهنية، إذ أشارت في بيانها الصحفي أن Mind 001 وMind 002 صمما لمساعدة الرياضيين على الشعور بالهدوء والتركيز والحضور الذهني، وأن الهدف منهما هو مساعدة الرياضيين على تثبيت حالتهم الذهنية قبل المنافسات وبعدها.

وأضافت نايكي إن النتوءات الفوم تعمل كمكابس ومحاور أثناء حركة الرياضي وتزيد من الوعي الحسي للقدم أثناء ملامستها الأرض، مما يساعد على إزالة المشتتات وتعزيز التركيز.

وقال إريك أفر المدير الإبداعي في نايكي: "حذاء مايند هو مفهوم جديد للأحذية الحسية يساعد على إعادة تنشيط القدم والجسم والعقل، ويمثل نموذج جديد للأداء الرياضي".

وفيما يتعلق بسبب ارتداء لاعبي إنجلترا لـ حذاء نايكي باعتبارها المورد الرسمي لملابس المنتخب الإنجليزي، بجانب شهرة المدير الفني توماس توخيل بانفتاحه على الأساليب غير التقليدية التي تمنح فريقه تفوق ذهني وبدني.

وقال توخيل:"اللاعبون أخبروني أنهم يستطيعون التركيز بشكل أفضل عندما يرتدون هذه الأحذية، وكل اللاعبين يرتدونها الآن".

وعن تجربته لها شخصياً، قال المدرب الألماني:"دائم الاستعداد لتجربة أي شيء جديد".