تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 1
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 1
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

أيرلندا

2 0
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

4 0
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

0 2
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

1 1
18:00

العراق

"منافس مصر المحتمل".. إيران إلى نهائي بطولة العين الودية الدولية

كتب - محمد عبد السلام:

10:09 م 13/11/2025

منتخب إيران وكاب فيردي

نجح منتخب إيران في الفوز على نظيره منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح، في نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية، ليضمن التأهل إلى نهائي البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح نجح علي رضا الحارس الإيراني في التصدي للركلة الرابعة من اللاعب لاروس دوارتي، فيما نجح لاعبو إيران في تسجيل خمس ضربات بنجاح دون إهدار أي ركلة ترجيح، ليفوز منتخب إيران بنتيجة 5-4.

وبهذا الفوز ينتظر منتخب إيران في النهائي، الفائز من مواجهة مصر وأوزبكستان المقرر لها غدا الجمعة 14 نوفمبر الجاري.

فيما يواجه منتخب كاب فيردي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، الفائز من مباراة مصر وأوزباكستان، من مصر وأوزبكستان يوم الإثنين 17 نوفمبر.

ويذكر أن مباراة نهائي البطولة، ستقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 نوفمبر الجاري.

