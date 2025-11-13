واصل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، دعمه للقضية الفلسطينية، من خلال مناشدته للجماهير بالحضور بكثافة في مباراة فلسطين ضد كتالونيا.

وتقام مباراة فلسطين أمام كتالونيا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 نوفمبر الجاري، في ملعب "مونجويك" ببرشلونة.

وقال جوارديولا، في فيديو عبر حسابه على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "برشلونة مدينة السلام، تستضيف يوم الثلاثاء، مباراة بين المنتخب الكتالوني ومنتخب فلسطين، على الملعب الأولمبي".

وأضاف: "هذه ليست مباراة فقط، فهي صرخة تضامن تكريما لأكثر من 400 رياضي استشهدوا في غزة، علينا أن نملأ الملعب".

وسيتم التبرع بكل العوائد المادية الخاصة بالمباراة، إلى المساعدات الإنسانية والمشاريع المختلفة في فلسطين، لدعمهم فيما يتعرضون إليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنتخب كتالونيا، غير معترف به دوليا، لذا لا يشارك في أي من البطولات الكبرى أو البطولات الدولية الرسمية، إلا أن مباراته أمام فلسطين ستشهد تواجد عدد من لاعبي برشلونة وجيرونا، بالإضافة إلى فريق إسبانيول.

