تقارير تكشف راتب روبيرتو مانشيني مع السد القطري

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن الراتب الذي سيحصل عليه المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، مع السد القطري بعد توليه القيادة الفنية للفريق.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن مانشيني سيتقاضي مبلغ مالي 5 ملايين يورو، خلال الفترة الذي يقود فيها الفريق القطري، حتى نهاية موسم 2025-2026.

وأشار الموقع ذاته، أن المقابل المادي الذي سيتقاضاه المدرب الإيطالي، سيرتفع إلى مبلغ 8 مليون يورو، في الموسم الواحد خلال الموسمين التاليين.

وكان السد القطري أعلن صباح اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر الجاري، تعيين المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لتولي القيادة الفنية للفريق، لمدة موسمين ونصف.

ويذكر أن فريق السد القطري يحتل في الوقت الحالي، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 14 نقطة جمعهم.

