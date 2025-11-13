مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 1
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الكاميرون

0 0
21:00

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

1 1
18:00

العراق

تقارير تكشف راتب روبيرتو مانشيني مع السد القطري

كتب - يوسف محمد:

06:55 م 13/11/2025
  • عرض 10 صورة
    روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية
    مانشيني مدرب إيطاليا
    مانشيني مدرب إيطاليا
    أعلن زينيت سان بطرسبورغ تعيين الايطالي روبرتو مانشيني مدربا له في عقد يمتد ثلاث سنوات
    مانشيني
    روبيرتو مانشيني المدير الفني للسعودية
    مانشيني
    روبيرتو مانشيني
    مانشيني

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن الراتب الذي سيحصل عليه المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني، مع السد القطري بعد توليه القيادة الفنية للفريق.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن مانشيني سيتقاضي مبلغ مالي 5 ملايين يورو، خلال الفترة الذي يقود فيها الفريق القطري، حتى نهاية موسم 2025-2026.

وأشار الموقع ذاته، أن المقابل المادي الذي سيتقاضاه المدرب الإيطالي، سيرتفع إلى مبلغ 8 مليون يورو، في الموسم الواحد خلال الموسمين التاليين.

وكان السد القطري أعلن صباح اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر الجاري، تعيين المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني لتولي القيادة الفنية للفريق، لمدة موسمين ونصف.

ويذكر أن فريق السد القطري يحتل في الوقت الحالي، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 14 نقطة جمعهم.

أقرأ أيضًا:

"جسدنا عمق الروابط العربية".. أول تعليق من الإمارات على استضافة كأس السوبر المصري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

روبرتو مانشيني السد القطري الدوري القطري

