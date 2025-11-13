مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
18:00

العراق

مطعم يطلق اسم نجم مانشستر سيتي على أحد أطباقه

كتب : هند عواد

01:47 م 13/11/2025
  عرض 3 صورة
  عرض 3 صورة
    هالاند في مطعم صيني
  عرض 3 صورة
    طبق هالاند

أطلق أحد المطاعم الصينية في الحي الصيني بمدينة مانشستر سيتي، اسم النرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على أحد الأطباق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن هالاند زار مطعم صيني، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1، في دوري أبطال أوروبا، وطلب وجبة تحتوي على مزيج من اللحوم المشوية، منها البط.

وبعد رحيل هالاند، أطلق المطعم اسم "هالاند سبيشل"، على الطبق الذي طلبه، ونشر صورته على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "طلب هالاند البط المشوي. لذا، قد يبدو الأمر طريفًا، لكن إذا طلبت "طبق هالاند الخاص"، فستحصل على ما طلبه بالضبط – ههه".

هالاند مانشستر سيتي طبق هالاند

