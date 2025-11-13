مطعم يطلق اسم نجم مانشستر سيتي على أحد أطباقه

القبض على لاعبة تايكوندو بعد تدريبها من دون حجاب.. ما القصة؟

أطلق أحد المطاعم الصينية في الحي الصيني بمدينة مانشستر سيتي، اسم النرويجي إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، على أحد الأطباق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن هالاند زار مطعم صيني، بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-1، في دوري أبطال أوروبا، وطلب وجبة تحتوي على مزيج من اللحوم المشوية، منها البط.

وبعد رحيل هالاند، أطلق المطعم اسم "هالاند سبيشل"، على الطبق الذي طلبه، ونشر صورته على حسابه بموقع "إنستجرام"، وكتب: "طلب هالاند البط المشوي. لذا، قد يبدو الأمر طريفًا، لكن إذا طلبت "طبق هالاند الخاص"، فستحصل على ما طلبه بالضبط – ههه".

اقرأ أيضًا:

"قصص متفوتكش".. موعد انضمام مرموش لمنتخب مصر.. وبيراميدز يتخطى الأهلي في التصنيف



مجانا.. السفير المغربي يكشف شروط حضور الجماهير المصرية أمم أفريقيا







