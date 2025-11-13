مباريات الأمس
القبض على لاعبة تايكوندو بعد تدريبها من دون حجاب.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

12:21 م 13/11/2025
كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي، واقعة غريبة حدثت للاعبة التايكوندو، هانية شريعتي رودبشتي، بإلقاء القبض عليه أثناء التدريب.

وذكرت الصحيفة، أن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على هانية شريعتي رودبشتي، مدربة الفنون القتالية والجمباز، في طهران ليل الأحد، بعد أدائها في الشارع ونشر مقاطع فيديو لنفسها على وسائل التواصل الاجتماعي، من دون حجاب.

وقالت منظمة "هينجاو" لحقوق الإنسان، إن السلطات اقتادت رودبوشي إلى مكان غير معلوم وأن مكان وجودها ظل مجهولا لأكثر من 24 ساعة.

وأوضحت أنه منذ إلقاء القبض على رودوشتي، استولى مسؤولو الأمن على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي - بما في ذلك صفحة إنستجرام التي تضم حوالي 160 ألف متابع - ثم قاموا بتعطيلها في وقت لاحق، وعرضوا رسالة مرتبطة بشرطة الإنترنت الإيرانية.

وأفاد مصدر مقرب من عائلتها لـ"ديلي ميل"، أن الاعتقال تم تبريره بـ "عدم مراعاة قواعد اللباس العام أثناء عرض عام".

وتم الإفراج عن رودوشتي، يوم الثلاثاء الماضي، وظهرت في مقطع فيديو على "إنستجرام" وهي ترتدي الحجاب، وقالت للمشاهدين إنها كانت في المنزل منذ يوم الاثنين وأن العديد من منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرت "غير لائقة" من قبل السلطات القضائية.


للاعبة التايكوندو القبض دون حجاب هانية شريعتي رودبشتي

إعلان

إعلان

