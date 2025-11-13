مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
18:00

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيرلندا

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

مولدوفا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

- -
18:00

العراق

مع انطلاق التصفيات.. ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:00 ص 13/11/2025
انطلقت في الساعات الماضية، فترة التوقف الدولي التي تقام فيها تصفيات كأس العالم 2026، في أغلب الدول الأوروبية.

وتمكن 28 منتخبًا من حسم تأهلهم بشكل رسمي لبطولة كأس العالم 2026، ويتبقي 20 مقعدًا لم يتم حسمهم بعد.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بشكل رسمي كالتالي:

قارة آسيا: اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، أوزبكستان، الأردن، أستراليا، السعودية، قطر.

قارة أفريقيا: المغرب، تونس، مصر، غانا، الجزائر، كاب فيردي، كوت ديفوار،جنوب أفريقيا، السنغال.

قارة أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، الإكوادور، البرازيل، كولومبيا، أوروغواي، باراجواي.

قارة أمريكا الشمالية: أمريكا، المكسيك، كندا.

قارة أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

قارة أوروبا: إنجلترا.

