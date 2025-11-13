مع انطلاق التصفيات.. ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026؟

"بعد أزمة أوسكار".. لاعبين عادوا للملاعب بعض التعرض لأزمات قلبية

انطلقت في الساعات الماضية، فترة التوقف الدولي التي تقام فيها تصفيات كأس العالم 2026، في أغلب الدول الأوروبية.

وتمكن 28 منتخبًا من حسم تأهلهم بشكل رسمي لبطولة كأس العالم 2026، ويتبقي 20 مقعدًا لم يتم حسمهم بعد.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بشكل رسمي كالتالي:

قارة آسيا: اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، أوزبكستان، الأردن، أستراليا، السعودية، قطر.

قارة أفريقيا: المغرب، تونس، مصر، غانا، الجزائر، كاب فيردي، كوت ديفوار،جنوب أفريقيا، السنغال.

قارة أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، الإكوادور، البرازيل، كولومبيا، أوروغواي، باراجواي.

قارة أمريكا الشمالية: أمريكا، المكسيك، كندا.

قارة أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

قارة أوروبا: إنجلترا.

