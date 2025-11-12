روبرتسون: الجميع سئم من الحديث عن عقد صلاح.. وعلاقتي مع ليفربول رائعة

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ويقضى ثنائي الأهلي وبيراميدز، إمام عاشور ومحمد رضا بوبو، عطلتهما في دبي، بعد انتهاء منافسات كأس السوبر المصري، إذ شاركا صورهما على موقع "إنستجرام".

واحتفل محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي بعيد ميلاد نجله، ونشر صورتهما على خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "كل سنة وأنت منور حياتي يا حبيبي، عيد ميلاد سعيد ويارب أشوفك أحسن واحد في الدنيا".

وأعلن ناصر ماهر رفع دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص لانتحال شخصيته على موقع "فيسبوك"، وكتب: "أنا معنديش أي صفحة أو أكونت على فيسبوك، ومليش أي علاقة بأي حاجة الشخص ده بينزلها، وتم عمل بلاغ في مباحث الإنترنت وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية، أتمنى كل الناس تعمل ريبورت للصفحة دي".

وظهر البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك، بقصة شعر جديدة، عبر خسارة السوبر المصري من الأهلي.

ونشر مصطفى محمد مهاجم نانت ومنتخب مصر، صورته أثناء الوصول إلى معسكر منتخب الفراعنة، استعدادا لمواجهة أوزبكستان في فترة توقف نوفمبر.

