كواليس مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوزبكستان وديا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن تدريباته على استاد العين في الإمارات، استعدادًا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديًا يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد الدولي.

وبدأ المران بتدريبات الإحماء البدنية، تلاها تنفيذ بعض الجمل الفنية، ثم تقسيمة في نهاية المران، واختُتم بالتسديد على المرمى.

وشارك في المران كلٌّ من: أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، مروان عطية، حمدي فتحي، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد دونجا، طاهر محمد طاهر، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.

بينما أدى الثنائي محمد الشناوي ومحمد إسماعيل تدريباتٍ استشفائية.

وشهد المران حضور المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المنتخب الأول.

ويخوض منتخب مصر الأول مباراة ودية يوم الجمعة المقبل، الموافق 14 نوفمبر، أمام منتخب أوزبكستان، على أن يواجه الفائز منهما المتأهل من مباراة كاب فيردي وإيران في المباراة النهائية من دورة الإمارات الودية.