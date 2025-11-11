شكوى رسمية من ليفربول بسبب مباراة مانشستر سيتي.. تفاصيل

موقف إمام عاشور وتريزيجيه من مواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

قدّم نادي ليفربول شكوى رسمية إلى لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز (PGMOL) بعد الجدل الذي أثاره إلغاء هدف قائده فيرجيل فان دايك في مواجهة مانشستر سيتي التي أُقيمت على ملعب الاتحاد يوم الأحد.

وكان مانشستر سيتي قد تقدم في النتيجة، قبل أن ينجح فان دايك في تسجيل هدف التعادل برأسية سكنت شباك الحارس جيانلويجي دوناروما، إلا أن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو الفيديو بداعي تسلل على روبرتسون.

وذكر حساب مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على منصة "X" أن القرار تم تأكيده بعد مراجعة الفيديو، موضحًا: "تأكد وجود روبرتسون في موقف تسلل مؤثر، حيث قام بعمل واضح أمام حارس المرمى، مما أثّر على رؤيته للكرة".

وبحسب القانون 11 من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، يُعاقب اللاعب المتسلل فقط إذا شارك في اللعب النشط عبر لمس الكرة أو التدخل مع الخصم بشكل يؤثر على قدرته على رؤية الكرة أو لعبها.

ليفربول يطلب توضيحًا رسميًا

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تواصل ليفربول مع رابطة الحكام المحترفين (PGMOL) للاستفسار عن الأسس التي استند إليها القرار، مؤكداً رغبته في فهم المعايير التحكيمية التي أدت إلى إلغاء الهدف.

وعبّر آرني سلوت عن استيائه قائلاً: "من وجهة نظري، لم يتدخل روبرتسون إطلاقًا في رؤية الحارس أو قدرته على التصدي، رأيت هدفًا مشابهًا احتُسب لمانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون الموسم الماضي، وكان الموقف متقاربًا للغاية".

وأضاف سلوت أن القرار بدا متناقضًا مع سوابق تحكيمية مماثلة، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات يمكن أن تؤثر على مجريات المباريات الكبرى.

وقال فان دايك: "الحكام هم من يتخذون القرارات، ولا أرى جدوى من الدخول في نقاشات طويلة حولها".

وتأتي هذه الواقعة لتضاف إلى سلسلة من الجدل التحكيمي الذي يرافق تقنية الفيديو في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث تعرّضت قرارات مماثلة لانتقادات من أندية ومدربين عدة بسبب تفاوت تطبيق معايير التسلل والتداخل مع الخصم.