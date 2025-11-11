حسام البدري يحصد جائزة أفضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته مع أهلي طرابلس

حصد المدرب المصري حسام البدري جائزة أفضل مدرب في ليبيا لموسم 2024/2025، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريق أهلي طرابلس، وقيادته لتحقيق نتائج لافتة جعلت الفريق من أبرز المنافسين على البطولات المحلية.

وجاء تتويج البدري بالجائزة بعد أيام قليلة من قيادة أهلي طرابلس إلى نهائي كأس ليبيا، عقب الفوز على الاتحاد بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وعبر حسام البدري عن سعادته الكبيرة بالإنجاز، مؤكدًا في تصريحاته عقب المباراة: "أبارك لجماهير الزعيم على الفوز رغم الظروف الصعبة، لكننا اعتدنا أن لدينا لاعبين على قدر المسؤولية، هدفهم الأول إسعاد الجماهير".

وواصل:" أشكر مجلس الإدارة وكل من ساندنا، وسعادتي الحقيقية هي فرحة جماهير الزعيم مع كل انتصار أو بطولة".