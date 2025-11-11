مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

- -
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

- -
14:30

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما

أوزبكستان

- -
15:30

بنما

جميع المباريات

حسام البدري يحصد جائزة أفضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته مع أهلي طرابلس

كتب- محمد عبدالهادي:

12:38 م 11/11/2025

حسام البدري

حصد المدرب المصري حسام البدري جائزة أفضل مدرب في ليبيا لموسم 2024/2025، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريق أهلي طرابلس، وقيادته لتحقيق نتائج لافتة جعلت الفريق من أبرز المنافسين على البطولات المحلية.

وجاء تتويج البدري بالجائزة بعد أيام قليلة من قيادة أهلي طرابلس إلى نهائي كأس ليبيا، عقب الفوز على الاتحاد بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وعبر حسام البدري عن سعادته الكبيرة بالإنجاز، مؤكدًا في تصريحاته عقب المباراة: "أبارك لجماهير الزعيم على الفوز رغم الظروف الصعبة، لكننا اعتدنا أن لدينا لاعبين على قدر المسؤولية، هدفهم الأول إسعاد الجماهير".

وواصل:" أشكر مجلس الإدارة وكل من ساندنا، وسعادتي الحقيقية هي فرحة جماهير الزعيم مع كل انتصار أو بطولة".

