"بعد احتلال المركز الثالث".. منافس مصر المحتمل في كأس العالم للناشئين

كتب : مصراوي

11:29 م 10/11/2025
تلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، هزيمة كبيرة اليوم الإثنين على يد المنتخب الإنجليزي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم للناشئين.

وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب مصر للناشئين، عند النقطة رقم 4 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما رفع المنتخب الإنجليزي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 6 في المركز الثاني بالمجموعة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم للناشئين، رفقة كلا من: "فنزويلا، إنجلترا وهايتي".

وطبقا لنظام البطولة، فلن يتم تحديد مواجهات المنتخبات أصحاب المركز الثالث، في دور الـ 32 مع منتخبات بعينها تصدرت المجموعة، لكن سيتم ترتيب المنتخبات أصحاب المراكز الأولى ترتيبا حسب أفضلية الأداء، كذلك أًحخاب المركز الثاني، والأمر ذاته ينطبق على منتخبات المركز الثالث.

وبناءً على نظام البطولة، فمن المتوقع أن يواجه المنتخب المصري:

أفضل متصدر في المركز الرابع في المجموعات

أفضل متصدر في المركز الخامس في المجموعات

أفضل متصدر في المركز السادس في المجموعات

أفضل متصدر في المركز السابع في المجموعات

أفضل متصدر في المركز الثالث في المجموعات

أفضل متصدر في المركز الأول في المجموعات

أفضل متصدر في المركز الثامن في المجموعات

