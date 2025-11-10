مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

زامبيا

1 1
16:45

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

0 3
17:45

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

3 1
14:30

المكسيك

"بعد الهزيمة من إنجلترا".. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

كتب - يوسف محمد:

08:04 م 10/11/2025
تلقى منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، الهزيمة أمام نظيره إنجلترا اليوم الإثنين، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في ختام مباريات المنتخبين بدور المجموعات بالمونديال.

وعلى الرغم من هزيمة ناشئين الفراعنة في مباراة اليوم، إلا أن المنتخب ضمن الصعود إلى الدور المقبل من البطولة، ضمن أفضل ثوالث المجموعات بالبطولة.

وتراجع منتخب مصر بعد الهزيمة أمام إنجلترا إلى المركز الثالث بالبطولة برصيد 4 نقاط، فيما صعد المنتخب الإنجليزي للناشئين إلى المركز الثاني، ليضمن هو الآخر الصعود خلف المتصدر منتخب فنزويلا.

وتعد هذه هى الهزيمة الأولى لمنتخب مصر للناشئين خلال النسخة الحالية من المونديال، حيث خاض 3 مباريات، حقق الفوز في مباراة، تعادل في لقاء وتلقى الهزيمة في مباراة أيضًا.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين

1- فنزويلا، 3 مباريات، 7 نقاط

2- إنجلترا، 3 مباريات، 6 نقاط

3- مصر، 3 مباريات، 4 نقاط

4- هايتي، 3 مباريات، دون أي نقاط

أقرأ أيضًا:

زوجة حسام عبد المجيد تدعمه بعد الهزيمة أمام الأهلي في السوبر

"لقاء أفريقي مرتقب".. بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد المشاركة في السوبر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

