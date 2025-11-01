رسالة من محمد عبد المنعم قبل مواجهة باريس سان جيرمان

بالفيديو.. نجل كريستيانو رونالدو يسجل أول أهدافه مع منتخب البرتغال

وجه الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، رسالة إلى جماهير الفريق، قبل مواجهة باريس سان جيرمان مساء اليوم.

ويحل نيس ضيفا على باريس سان جيرمان، في السادسة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

وقال عبد المنعم في مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاملين ايه وحشتوني جدا، الإصابة تسير بشكل كويس جدا، إن شاء الله قريب هبقى مع الفريق".

وأضاف: "للأسف مش هبقى موجود مع باريس سان جيرمان، ولكن هكون موجود معاهم بلقبي ونفرح كلنا بالمكسب، أراكم قريبا".