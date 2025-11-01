مباريات الأمس
كرة اليد

ألمانيا تحت 17

- -
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

أستون فيلا

جميع المباريات

رسالة من محمد عبد المنعم قبل مواجهة باريس سان جيرمان

كتب : هند عواد

04:48 م 01/11/2025
وجه الدولي المصري محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، رسالة إلى جماهير الفريق، قبل مواجهة باريس سان جيرمان مساء اليوم.

ويحل نيس ضيفا على باريس سان جيرمان، في السادسة مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الفرنسي.

وقال عبد المنعم في مقطع فيديو، عبر الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عاملين ايه وحشتوني جدا، الإصابة تسير بشكل كويس جدا، إن شاء الله قريب هبقى مع الفريق".

وأضاف: "للأسف مش هبقى موجود مع باريس سان جيرمان، ولكن هكون موجود معاهم بلقبي ونفرح كلنا بالمكسب، أراكم قريبا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عبد المنعم نيس وباريس سان جيرمان الدوري الفرنسي

