منتخب الجزائر ضمن التأهل لمنافسات كأس العالم 2026 التي ستُقام بدول الولايات المتحدة، كندا والمكسيك بعد الفوز على نظيره الصومالي.

نتيجة مباراة الجزائر والصومال

وفاز منتخب الجزائر بثلاثية نظيفة على مستضيفه الصومالي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف مباراة الصومال والجزائر

وسجل ثلاثية منتخب الجزائر كلا من: محمد الأمين عمورة بالدقيقتين (7 ـ 57) ورياض محرز بالدقيقة (19).

ترتيب منتخب الجزائر في تصفيات كأس العالم

منتخب الجزائر حصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 بعدما وصل للنقطة (22) معززًا لصدارته للمجموعة بفارق 4 نقاط عن منتخب أوغندا أقرب ملاحقيه قبل جولة من نهاية التصفيات.

وأصبح بذلك منتخب الجزائر المنتخب العربي رقم 5 الذي يتأهل لكأس العالم 2026 بعد كل من: الأردن، تونس، المغرب، ومصر.

