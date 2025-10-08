مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

1 0
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 3
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 5
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 2
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

2 3
20:15

السعودية

التعادل يحسم مباراة عمان وقطر في الملحق الآسيوي

كتب : مصراوي

09:40 م 08/10/2025

منتخب عمان وقطر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة عمان وضيفه قطر التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في مستهل مشوارهما بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وكانت قرعة الملحق الآسيوي قد أوقع منتخبي عمان وقطر في مجموعة تضم كذلك منتخب الإمارات.

ويستعد منتخب قطر لمواجهة نظيره الإماراتي عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي منتخب عمان نظيره نظيره الإماراتي مساء يوم السبت الموافق 11 أكتوبر.

اقرأ أيضًا:

مصر تقسو على جيبوتي بثلاثية وتتأهل رسميًا لكأس العالم

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو يلدغ سيراليون ويعزز فرصه في مونديال 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمان ضد قطر منتخب قطر لكرة القدم تصفيات كاس العالم اسيا قطر

