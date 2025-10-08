حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة عمان وضيفه قطر التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في مستهل مشوارهما بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وكانت قرعة الملحق الآسيوي قد أوقع منتخبي عمان وقطر في مجموعة تضم كذلك منتخب الإمارات.

ويستعد منتخب قطر لمواجهة نظيره الإماراتي عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل، فيما يلتقي منتخب عمان نظيره نظيره الإماراتي مساء يوم السبت الموافق 11 أكتوبر.

