جميع المباريات

"الموعد مع الجزيرة".. حساب الدوري الألماني يعلق على تولي ثورب مهمة تدريب الأهلي

كتب : يوسف محمد سعيد

06:44 م 08/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جيس ثورب (3)
  • عرض 6 صورة
    جيس ثورب (2)
  • عرض 6 صورة
    جيس ثورب
  • عرض 6 صورة
    جيس ثورب (1)
  • عرض 6 صورة
    جيس ثورب (2)

علق الحساب الرسمي للدوري الألماني "بوندسليجا" على فيس بوك، على تولي الدنماركي جيس ثورب، مهمة القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، خلفا لعماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق.

وأعلن النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء، تعيين المدرب الدنماركي جيس ثورب، مديرا فنيا للفريق، بعقد لمدة موسمين ونصف.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الألماني، صورة للمدير الفني وكتب: "أبدع في البوندسليجا، وحان الموعد مع الجزيرة".

وأضاف: "المدرب الدنماركي جيس ثورب، المدير الفني السابق لأجسبورج، يبدأ فصلا جديدا من مسيرته مع الأهلي المصري".

وكان صاحب الـ 55 عاما، تولى القيادة الفنية لفريق أوجسبورج الألماني، خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي كان قد أعلن رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق، في نهاية أغسطس الماضي بسبب تراجع النتائج.

جيس ثورب الدوري الألماني النادي الأهلي الدنماركي جيس ثورب

