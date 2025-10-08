من رأسية حسام لركلة جزاء صلاح.. ذكريات منتخب مصر في التأهل للمونديال

رغم أن البداية سبقتها بـ56 عاما، إلا أن تأهل منتخب مصر لمونديال إيطاليا 1990، لا يزال في ذاكرة المجشعين، خاصة أن العبور كان بالفوز على الجزائر، إضافة إلى هدف الفراعنة الأول، الذي سجله مجدي عبد الغني في هولندا.

ففي يوم 17 نوفمبر 1989، انتزع منتخب مصر بطاقة التأهل إلى كأس العالم 1990، للمرة الثانية في تاريخه، وبعد غياب 56 عاما.

وكان منتخب مصر يحتاج لهدف وحيد في شباك الجزائر لحسم التأهل، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، وبالفعل أحرز حسام حسن مهاجم الفراعنة آنذاك هدفا برأسية تاريخية.

وبعد تلك النسخة من المونديال، غاب منتخب مصر عن البطولة لمدة 28 عاما، وفي عام 2017، وعلى نفس الملعب، كرر محمد صلاح إنجاز حسام حسن.

وفي الدقيقة الأخيرة من مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، واحتسبت ركلة جزاء إلى محمود تريزيجيه، وتقدم صلاح ليسجل هدف صعود مصر إلى كأس العالم روسيا 2018.