كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 0
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 0
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

من رأسية حسام لركلة جزاء صلاح.. ذكريات منتخب مصر في التأهل للمونديال

03:58 م 08/10/2025
رغم أن البداية سبقتها بـ56 عاما، إلا أن تأهل منتخب مصر لمونديال إيطاليا 1990، لا يزال في ذاكرة المجشعين، خاصة أن العبور كان بالفوز على الجزائر، إضافة إلى هدف الفراعنة الأول، الذي سجله مجدي عبد الغني في هولندا.

ففي يوم 17 نوفمبر 1989، انتزع منتخب مصر بطاقة التأهل إلى كأس العالم 1990، للمرة الثانية في تاريخه، وبعد غياب 56 عاما.

وكان منتخب مصر يحتاج لهدف وحيد في شباك الجزائر لحسم التأهل، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1، وبالفعل أحرز حسام حسن مهاجم الفراعنة آنذاك هدفا برأسية تاريخية.

وبعد تلك النسخة من المونديال، غاب منتخب مصر عن البطولة لمدة 28 عاما، وفي عام 2017، وعلى نفس الملعب، كرر محمد صلاح إنجاز حسام حسن.

وفي الدقيقة الأخيرة من مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، واحتسبت ركلة جزاء إلى محمود تريزيجيه، وتقدم صلاح ليسجل هدف صعود مصر إلى كأس العالم روسيا 2018.

