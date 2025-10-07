لأول مرة بالتاريخ.. فريق عربي يشارك في 3 دوريات مختلفة

تلقى نادي المريخ نسخة من الخطاب الرسمي الصادر من الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى الإتحاد الليبي لكرة القدم والذي يفيد بالموافقة على مشاركة النادي في منافسات الدوري الليبي الممتاز لموسم 2025-2026، دون أن يؤثر ذلك على مشاركة المريخ في الدوري السوداني الممتاز المقرر قيامه في يناير المقبل بحسب الخطاب.

وأصبح نادي المريخ أول فريق كرة قدم في العالم يشارك في 3 دوريات مختلفة، في واقعة فريدة من نوعها بالتاريخ.

وكان أعلن نادي المريخ مشاركته في الدوري الليبي لكرة القدم 2025/26 المقرر إقامته بشهر نوفمبر 2025، بمشاركة 32 فريقا.

وجاء ذلك بعد أن شارك فريق المريخ لكرة القدم في الدوري الموريتاني 2024/25 بجانب فريق الهلال السوداني بعد موافقة الاتحاد الموريتاني.

اقرا أيضًا:

حال الرحيل عن ليفربول.. أين سيذهب محمد صلاح؟

بيان رسمي من الأهلي بشأن المدير الفني الجديد