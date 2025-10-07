مباريات الأمس
لأول مرة بالتاريخ.. فريق عربي يشارك في 3 دوريات مختلفة

كتب : محمد القرش

10:06 م 07/10/2025

الاتحاد الليبي

تلقى نادي المريخ نسخة من الخطاب الرسمي الصادر من الاتحاد السوداني لكرة القدم إلى الإتحاد الليبي لكرة القدم والذي يفيد بالموافقة على مشاركة النادي في منافسات الدوري الليبي الممتاز لموسم 2025-2026، دون أن يؤثر ذلك على مشاركة المريخ في الدوري السوداني الممتاز المقرر قيامه في يناير المقبل بحسب الخطاب.

وأصبح نادي المريخ أول فريق كرة قدم في العالم يشارك في 3 دوريات مختلفة، في واقعة فريدة من نوعها بالتاريخ.

وكان أعلن نادي المريخ مشاركته في الدوري الليبي لكرة القدم 2025/26 المقرر إقامته بشهر نوفمبر 2025، بمشاركة 32 فريقا.

وجاء ذلك بعد أن شارك فريق المريخ لكرة القدم في الدوري الموريتاني 2024/25 بجانب فريق الهلال السوداني بعد موافقة الاتحاد الموريتاني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المريخ السوداني الدوري الليبي الدوري الموريتاني الهلال المريخ نادي المرخي

