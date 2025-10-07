ناتشو فيرنانديز يتحدث لمصراوي عن تجربته مع خيتافي وأتلتيكو مدريد

5 صورة ترصد أول ظهور لعلي معلول أساسيا مع الصفاقسي بعد العودة من الإصابة

كشف الإسباني ناتشو فيرنانديز المدرب المساعد السابق لمنتخب إسبانيا للسيدات، كواليس تأهله إلى الدوري الأوروبي رفقة خيتافي.

وقال ناتشو فيرنانديز في تصريحات خاصة لمصراوي: "كوني أحد أفراد الجهاز الفني لخيتافي بدوري الدرجة الأولى الإسباني والتأهل على الدوري الأوروبي، كانت محطة بارزة في مسيرتي، جميعنا عملنا على بناء فريق تنافسي للغاية، فريق يؤمن بما يفعله، وهذا سمح لنا بتقديم موسم يفوق كل التوقعات. تجاوزنا أندية بميزانيات أعلى بكثير".

وفي موسم 2019-20، تولى ناتشو فيرنانديز تدريب أتلتيكو مدريد ب في الدرجة الثانية B "الرديف"، وأضاف عن تلك التجربة قائلا: "كنت أعلم تمامًا دوري في الفريق الرديف، مساعدة اللاعبين على التطور ليتمكنوا من الصعود للفريق الأول، والنمو يأتي من خلال العمل والتعلم والمنافسة".

واختتم: "أعتقد أننا حققنا ذلك بوضوح، تأهلنا إلى ملحق الصعود وكنا على بُعد خطوة منه، وكان من المهم أيضًا كيف أصبح شباب مثل ريكيلمي، كاميلو، مانو سانشيز، جيرمان فاليرا، جوليانو سيميوني، لاعبين مهمين".

