يستعد المنتخب المصري لملاقاة نظيره منتخب جيبوتي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب جيبوتي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقترب المنتخب الوطني، من التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يحتاج إلى نقطتين فقط من المباراتين المقبلتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو، لضمان التأهل الرسمي لكأس العالم 2026.

تاريخ مواجهات مصر وجيبوتي

وتشهد مواجهات المنتخب المصري أمام نظيره منتخب جيبوتي، تفوقا كبيرا للفراعنة، حيث خاض المنتخبين 3 مواجهات من قبل، جميعها انتهت لصالح الفراعنة.

وخلال 3 مباريات سابقة، جمعت بين المنتخب المصري ونظيره الجيبوتي، تمكن الفراعنة من تحقيق الفوز، في المباريات الثلاث.

وسجل لاعبو المارد الأحمر، خلال المباريات الثلاث السابقة، 14 هدفا في مرمى منتخب جيبوتي، لم تتلقى شباكهم أي هدف.

ويعد قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا برصيد 4 أهداف، يليه قائد المنتخب السابق أحمد حسن برصيد هدفين.

ترتيب منتخب مصر في مجموعته بتصفيات كأس العالم

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس العالم، برصيد 20 نقطة ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

ويتواجد المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو وجيبوتي".

