بات المنتخب المصري، على بعد خطوة من ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026، المقرر إقامته في 3 دول وهم الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا.

وخلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري، سيخوض المنتخب المصري مباراتين أمام كلا من جيبوتي وبوركينا فاسو، يومي 8 أكتوبر الجاري و12 من الشهر ذاته على الترتيب، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويحتاج الفراعنة نقطتين فقط من المباراتين المقبلتين، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026، دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى بالمجموعة ذاتها.

رقم تاريخي ينتظر حسام حسن

وحال ضمن المنتخب المصري التأهل للنسخة المقبلة، من بطولة كأس العالم 2026، سيسجل العميد رقما قياسيا، حيث سيصبح أول لاعب مصري في التاريخ يتأهل إلى المونديال كلاعب ومدرب.

وكان حسن تأهل مع الفراعنة إلى كأس العالم عام 1990 في إيطاليا كلاعب، ويقترب الآن من قيادة المنتخب الوطني من الصعود إلى نهائيات كأس العالم 2026.

مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

وكانت قرعة التصفيات الأفريقية أوقعت الفراعنة، في المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، رفقة كلا من: "بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو وجيبوتي".

ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو.

ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم

1- مصر، 8 مباريات، 20 نقطة

2- بوركينا فاسو، 8 مباريات، 15 نقطة

3- سيراليون، 8 مباريات، 12 نقطة

4- غينيا بيساو، 8 مباريات، 10 نقاط

5- إثيوبيا، 8 مباريات، 6 نقاط

6- جيبوتي، 8 مباريات، نقطة وحيدة

