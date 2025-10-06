مباريات الأمس
التعادل يحسم مباراة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي

كتب - محمد عبد السلام:

12:01 ص 06/10/2025
حسم التعادل السلبي مباراة يوفنتوس وإي سي ميلان، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة السادسة في الدوري الإيطالي.

ورغم محاولات الفريقين المتكررة لتسجيل هدف يحسم المواجهة، لم يتمكن أي منهما من هز الشباك، لتنتهي المباراة دون أهداف ويكتفي كل طرف بنقطة واحدة.

ترتيب الفريقين في الدوري

وبهذا التعادل رفع أي سي ميلان نقاطه إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما رفع يوفنتوس نقاطه إلى 12 نقطة ليحتل المركز الرابع.

