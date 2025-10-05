كتب - يوسف محمد:

ضمن فريق بيراميدز الصعود إلى دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على حساب الجيش الرواندي، بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وحقق فريق بيراميدز اليوم الفوز بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إياب دور الـ64 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما كان حقق بيراميدز الفوز في لقاء الذهاب برواندا بهدفين دون مقابل.

ويلاقي فريق بيراميدز في دور الـ 32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فريق التأمين الأثيوبي.

وتقام مباراة الذهاب بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي في دور الـ 32، يوم 25 أكتوبر في أديس أبابا، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 30 من الشهر ذاته.

ويطمح فريق بيراميدز، في الحفاظ على لقبه الذي تمكن من حصده في الموسم الماضي، حيث يعد بيراميدز بطل النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق الفوز على حساب فريق صن داونز في نهائي الموسم الماضي.

